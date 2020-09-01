01 сентября 2020

В Екатеринбурге ураган уронил столб на человека. Ветер валит деревья и заборы. ФОТО. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дерево раздавило машину на улице Агрономической Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге начался ураган, который предсказали накануне синоптики из Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Уже известно, что серьезно пострадал один человек, много упавших деревьев, есть побитые машины.

«Во дворе здания министерства здравоохранения Свердловской области на улице Вайнера, 34б упал столб с проводами. Побил машины, серьезно пострадала 60-летняя женщина — при падении столб ее придавил. С черепно-мозговой травмой ее госпитализировали в ГКБ № 36», — рассказал источник в правоохранительных органах

Информация об упавших деревьях поступает из разных концов Екатеринбурга. Как правило речь идет о старых деревьях, которые падают на автомобили, на проезжую часть. Возле бывшего кинотеатра «Салют» сильный ветер повалил забор, которые поставили рабочие, ремонтирующие здание.

Столб, упавший на женщину
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Столб, упавший на женщину
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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