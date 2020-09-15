Завершено расследование дела владельца сгоревшей «Зимней вишни»

В главном управлении СКР по особо важным делам завершилось расследование уголовного дела в отношении собственника торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом сообщила руководитель управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.
«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО „Кемеровский кондитерский комбинат“ Вячеслава Вишневского», — цитирует ТАСС представителя СКР РФ. Бизнесмен обвиняется в даче взятки.
По данным следствия, Вишневский передал начальнику инспекции госнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну и директору ООО «ИСК «Ресурс» Никите Чередниченко 7 миллионов рублей. За эту сумму бизнесмен, несмотря на явные нарушения, получил разрешение на эксплуатацию «Зимней вишни».
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в марте 2018 года. В огне погибли 60 человек, 37 из которых — дети.
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