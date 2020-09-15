По итогам выборов единороссы показали хорошие результаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Партия «Единая Россия» смогла показать рекордные результаты на прошедших выборах, поскольку поменяла кадровую политику к своим кандидатам и переориентировалась на нужды избирателей, несмотря на возникшие во время пандемии проблемы. Так считают участники круглого стола «ЕДГ-2020: итоги, тенденции, основные выводы».

«Перед губернаторами и „Единой Россией“ на выборах стоял серьезный вызов — избиратель был демотивирован и мог воспринять единый день голосования как избыточный. Но власть преуспела и где-то получила даже больше, чем ожидала», — пояснил один из участников, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Еще одним вызовом было ослабление доверия к власти и ЕР, но партия смогла переломить этот тренд, продолжает мысль председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «После пенсионной реформы и коронавируса перед ЕР встал вопрос, как сломить негативную динамику своих рейтингов. Ответ был найден — стали выдвигаться кандидаты-технократы с навыками экономического планирования и умением работать с федеральным центром. Это стало кандидатским минимумом, и показатели доверия — 64% — говорят о том, что такой подход оказался верен», — объяснил он.

Константин Костин считает, что ЕР возьмет большинство мандатов на выборах в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Также на успех партии повлияла переориентация на социальные нужды, считает эксперт центра ПРИСП Виктор Потуремский. «Пандемия обострила экономические страхи людей, но социальное самочувствие за лето приблизилось к показателям в начале года. Это говорит о том, что власть и ЕР сумели переломить этот тренд. Одновременно вырос запрос на информацию от властей, выросло внимание к власти в целом, поэтому выборы стали оценкой власти за свою работу в течение года», — уточнил политолог.

«Единая Россия» непременно использует такой высокий стартовый капитал перед выборами в Госдуму, продолжает Костин. «Большой запас доверия говорит о том, что ЕР точно получит большинство в парламенте. Но конституционное (более 2/3 мандатов) или простое — будет зависеть от уровня конкуренции. Но ясно, что единороссы не упустят свое стратегическое преимущество», — заключил политолог.

Выборы проходили 13 сентября по всей стране, 11 и 12 числа состоялось досрочное голосование. В 18 регионах выбирали губернаторов, еще в 11 субъектах РФ — местные парламенты, а в 22 городах — депутатов гордум. По их итогам «Единой России» удалось взять большинство мандатов, также успешно себя показали все 18 губернаторов, которых партия выдвинула или поддержала.