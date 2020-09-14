14 сентября 2020
13 сентября 2020

Тюмень встала в девятибалльных пробках

© Служба новостей «URA.RU»
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В центральной части Тюмени на дорогах образовались километровые пробки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На дорогах в центре Тюмени образовались километровые пробки. По метрике сервиса «Яндекс. Карты», плотность дорожного движения оценивается в девять баллов. Тюменцы сообщают, что из-за непогоды и заторов в городе значительно выросли цены на такси.

«Плотность движения 9 баллов на данный момент зарегистрирована на улицах: Профсоюзная, 50 лет октября, Мельникайте, Ленина, Первомайская, Камышинская и других», — сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Тюменцы сообщают в редакцию URA.RU, что цены на поездки у некоторых агрегаторов такси из-за высокого спроса выросли в два-три раза. «Обычно я езжу на „Яндекс.Такси“. Плачу за поездку от работы до дома 160 рублей. Но сейчас приложение показывает, что за то же расстояние мне придется отдать 350 рублей. В другом такси сказали, что стоить поездка будет 450 рублей», — рассказал горожанин агентству на условиях аноимности.

В областной ГИБДД предположили, что пробки в городе возникли из-за дождливой погоды. «Скорее всего, тюменцы отвыкли от таких дорожных условий. С другой стороны, в такую погоду не стоит передвигаться быстро. Это может привести к ДТП», — пояснили агентству в госавтоинспеции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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