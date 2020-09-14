Тюмень встала в девятибалльных пробках

В центральной части Тюмени на дорогах образовались километровые пробки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На дорогах в центре Тюмени образовались километровые пробки. По метрике сервиса «Яндекс. Карты», плотность дорожного движения оценивается в девять баллов. Тюменцы сообщают, что из-за непогоды и заторов в городе значительно выросли цены на такси.

«Плотность движения 9 баллов на данный момент зарегистрирована на улицах: Профсоюзная, 50 лет октября, Мельникайте, Ленина, Первомайская, Камышинская и других», — сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Тюменцы сообщают в редакцию URA.RU, что цены на поездки у некоторых агрегаторов такси из-за высокого спроса выросли в два-три раза. «Обычно я езжу на „Яндекс.Такси“. Плачу за поездку от работы до дома 160 рублей. Но сейчас приложение показывает, что за то же расстояние мне придется отдать 350 рублей. В другом такси сказали, что стоить поездка будет 450 рублей», — рассказал горожанин агентству на условиях аноимности.

В областной ГИБДД предположили, что пробки в городе возникли из-за дождливой погоды. «Скорее всего, тюменцы отвыкли от таких дорожных условий. С другой стороны, в такую погоду не стоит передвигаться быстро. Это может привести к ДТП», — пояснили агентству в госавтоинспеции.