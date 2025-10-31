В Тюменской области дети играют в хоккей на асфальте
В городе несколько лет не могут построить крытый хоккейный корт
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Дети из Заводоуковска вынуждены играть в хоккей на асфальте из-за отсутствия в городе крытого хоккейного корта. Об этом URA.RU сообщили в общественной организации «Народный фронт Тюменской области».
«Девять месяцев в году дети играют в хоккей на асфальте. Жители Заводоуковска не могут добиться строительства крытого хоккейного корта», — пояснили в «народном фронте».
Воспитанники детстко-юношеской спортивной школы, где обучаются 300 человек, могут тренироваться игре в хоккей только в зимний период. В остальное время тренировки местной команды проходят на асфальте. Как сообщают в организации, ребятам доступен лед в соседнем городе Ялуторовске, однако расстояние до него — 20 километров.
Согласно данным «Народного фронта», проектную документацию для корта разработали еще в 2022 году. Однако строительство объектов перенесли из-за недостатка финансирования.
В администрацию Заводоуковска агентство URA.RU направило письменный запрос. Ответ от мэрии ожидается.
Проблемы с инфраструктурой детских спортивных учреждений в Тюменской области носят системный характер. Ранее родители обращались к губернатору Александру Моору с жалобами на отсутствие отопления в филиале спортивной школы «Водник» в Тюмени, где дети вынуждены были тренироваться в куртках с сентября 2025 года. Мэр города Максим Афанасьев заверил, что неисправность устраняется и находится под личным контролем заместителей главы города.
