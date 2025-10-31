Кто такой тюменский бизнесмен Киреев, которого Путин наградил орденом

До создания бизнеса Киреев работал в бурении и геологоразведке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В начале своей карьеры тюменский бизнесмен Анатолий Киреев занимался разведкой и бурением скважин на Ямале, а до того — успел послужить в советской армии на территории Германии. Что еще известно об обладателе Ордена «За заслуги перед отечеством II степени» и его бизнесе — в материале URA.RU.

Биография Анатолия Киреева до бизнеса

Будущий бизнесмен родился в Ярковском районе Тюменской области в 1949 году. Деревня, в которой он появился на свет, называлась Камлюга, в настоящий момент ее уже не существует. Рос в многодетной семье с семерыми братьями и сестрами, родители работали в колхозе.

После восьми классов школы учился в машиностроительном техникуме в Тюмени, а затем служит в составе группы советских войск в Германии. В 1974 году окончил Тюменский индустриальный институт, после работал в Карской нефтегазоразведочной экспедиции. Прошел путь от помощника бурильщика до бурового мастера.

Карьеру Киреев начинал помощником бурильщика









В системе ГлавТюменьеологии работал в нескольких институтах на разных должностях. В том числе, был инженером, начальником отдела, ученым секретарем. В 1994 году покинул систему, чтобы запустить собственный бизнес.

Женат, воспитал двоих детей. Увлекается путешествиями, большим теннисом, горными лыжами, охотой и рыбалкой.

Что известно о бизнесе Анатолия Киреева

Компания «Югсон-Сервис» 30 лет занимается производством и обслуживанием сервисного оборудования для добывающей промышленности. Киреев является единственым учредителем компании с уставным капиталом в миллион рублей. Стоимость бизнеса оценивается в 296 миллионов, а прибыль фирмы за 2024 год составила 27,2 миллиона.

Системы контроля бизнеса отмечают высокую надежность компании. Из рисков в настоящий момент присутствует лишь невысокая рентабельность — 4,3% при средней по отрасли в 12,4%.

Среди партнеров компании числятся крупные добывающие предприятия России. В частности, в портфеле «Югсон-Сервиса» есть контракты с «Роснефтью», «Башнефтью», «ЛУКойлом» и другими.

Киреев и его награды









Какие еще награды есть у Анатолия Киреева

За годы работы в отрасли Киреев не один раз получал награды и признания. В частности, в его послужном списке есть медаль «За освоение нефтегазового комплекса Западной Сибири», звание «Почётный работник нефтяной и газовой промышленности Тюменской области», Почётная грамота Президента Российской Федерации.