В Тюмени перестанут работать отделения Госавтоинспекции

Отделения ГАИ в Тюмени не будут работать в выходные дни со 2 по 4 ноября
31 октября 2025 в 14:38
Отделения ГАИ в Тюмени в выходные дни работать не будут

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отделения ГАИ в Тюмени не будут работать в предстоящие выходные. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила представитель пресс-службы ведомства Анжела Борисова.

«Со 2 по 4 ноября включительно — нерабочие дни. Предоставление государственных услуг будет приостановлено», — пояснила Борисова.

Все подразделения будут закрыты, за исключением «дежурных» частей. При этом 1 ноября является обычным рабочим днем для сотрудников инспекции, но будет сокращен на час, так как предшествует праздникам.

4 ноября регистрация транспортных средств будет проводиться только в нескольких «дежурных» отделах. Однако вся остальная работа, включающая выдачу водительских удостоверений, прием экзаменов и другое в выходные и праздничные дни осуществляться не будет.

Ранее стало известно, что в Тюмени продают поддельные водительские удостоверения с регистрацией в ГАИ. Жителям города открыто предлагают приобрести фальшивые документы. 

