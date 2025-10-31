Обещают двойную зарплату: в Тюмени набирают резервистов для охраны от дронов
Резервисты в Тюмени будут получать от 30 до 50 тысяч рублей в месяц
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Тюменская область объявила набор в мобилизационный резерв для защиты стратегически важных объектов от атак беспилотников. Об этом сообщил информационный центр правительства региона в своем telegram-канале.
«В связи с применением вооруженными силами Украины дальнобойных беспилотных летательных аппаратов возникла угроза поражения критически важных объектов и других жилых массивов на территории Тюменской области. В целях увеличения уровня защищенности принято решение о применении наиболее подготовленных, патриотически настроенных граждан для защиты данных объектов», — сообщил военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.
Кто может стать резервистом?
Резервистом считается гражданин, находящийся в запасе и заключивший контракт с Минобороны РФ, уточнил Чирков. В подразделение приглашаются мужчины от 18 до 50 лет, годные по здоровью и без судимостей. Служба будет ограничена территорией региона и не предусматривает направление на фронт.
Кандидатов ожидает двухнедельная подготовка на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища под руководством опытных инструкторов, прошедших боевые действия. Ориентировочный срок службы составит два месяца.
Сколько будут получать?
Резервисты получат от 30 до 50 тысяч рублей ежемесячно в зависимости от воинского звания и должности, а также вещевое обеспечение, медицинские и социальные гарантии.
Во время прохождения службы резервисты сохранят свою среднемесячную заработную плату по основному месту работы. При этом все расходы, связанные с выплатой этой зарплаты, будут компенсированы работодателям.
Ранее стало известно, как горожане отреагировали на ЧП с дронами в Тюмени. Жители поблагодарили спецслужбы, обезвредившие БПЛА в Тюмени.
