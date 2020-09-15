Человечеству грозит инфекция, которая может быть намного страшнее коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Ковид не дотягивает до апокалипсиса. Ковид скорее для нас тренировочный бой. Ты еще не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнером тренируешься», — сказал врач.
Медик напомнил, что несколько лет назад он в своей книге писал, что главной угрозой для человечества станут не инфаркты и инсульты, а вирусы. Мясников призвал готовиться к новой более опасной инфекции. «Может быть смертность до 30—35 процентов. И никакие карантины не остановят, например, птичий грипп», — добавил он.
Ранее Мясников заявил, что россияне должны быть рады росту заболеваемости коронавирусом. Благодаря этому, по его мнению, быстрее образуется популяционный иммунитет.
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