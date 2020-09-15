15 сентября 2020

Доктор Мясников предупредил о вирусе страшнее коронавируса. «Настоящий апокалипсис»

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Мясников. Москва
В будущем людям придется столкнуться с действительной опасной эпидемией, сказал врач Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
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Коронавирус COVID-19

Человечеству грозит инфекция, которая может быть намного страшнее коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Ковид не дотягивает до апокалипсиса. Ковид скорее для нас тренировочный бой. Ты еще не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнером тренируешься», — сказал врач.

Медик напомнил, что несколько лет назад он в своей книге писал, что главной угрозой для человечества станут не инфаркты и инсульты, а вирусы. Мясников призвал готовиться к новой более опасной инфекции. «Может быть смертность до 30—35 процентов. И никакие карантины не остановят, например, птичий грипп», — добавил он.

Ранее Мясников заявил, что россияне должны быть рады росту заболеваемости коронавирусом. Благодаря этому, по его мнению, быстрее образуется популяционный иммунитет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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