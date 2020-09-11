Мясников порадовался росту числа заразившихся коронавирусом

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На формирование популяционного иммунитета от COVID в РФ уйдет два-три года, считает Александр Мясников Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россияне должны быть рады росту заболеваемости коронавирусом. Благодаря этому быстрее образуется популяционный иммунитет. С таким заявлением выступил врач Александр Мясников.

«Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем популяционного иммунитета», — заявил он «Подъему». Мясников отметил, что остановить этот процесс невозможно, а на формирование популяционного иммунитета понадобиться два-три года.

Публиковать цифры о количестве новых инфицированных бессмысленно, так как их количество в любом случае будет расти, отметил врач. По словам Мясникова, значение имеет только процент тяжелых случаев заболевания, так как это говорит о степени опасности коронавируса. «Остальное — просто цифры от лукавого», — отметил он.

Число переболевших COVID в России на самом деле составляет около 20 миллионов человек, заверил врач. Абсолютное большинство этих людей перенесли инфекцию либо в легкой, либо вообще в бессимптомной форме, заключил Мясников.

Ранее Мясников комментировал возможные осложнения от вакцины против коронавируса. По его данным, осложнения возможны в единичных случаях, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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