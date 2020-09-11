Мясников порадовался росту числа заразившихся коронавирусом

Россияне должны быть рады росту заболеваемости коронавирусом. Благодаря этому быстрее образуется популяционный иммунитет. С таким заявлением выступил врач Александр Мясников.
«Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем популяционного иммунитета», — заявил он «Подъему». Мясников отметил, что остановить этот процесс невозможно, а на формирование популяционного иммунитета понадобиться два-три года.
Публиковать цифры о количестве новых инфицированных бессмысленно, так как их количество в любом случае будет расти, отметил врач. По словам Мясникова, значение имеет только процент тяжелых случаев заболевания, так как это говорит о степени опасности коронавируса. «Остальное — просто цифры от лукавого», — отметил он.
Число переболевших COVID в России на самом деле составляет около 20 миллионов человек, заверил врач. Абсолютное большинство этих людей перенесли инфекцию либо в легкой, либо вообще в бессимптомной форме, заключил Мясников.
Ранее Мясников комментировал возможные осложнения от вакцины против коронавируса. По его данным, осложнения возможны в единичных случаях, передает телеканал 360.
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