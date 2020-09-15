Жители пермского поселка более полугода живут без воды

Администрация обещала жителям Яйвы решить проблему с водой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители поселка Яйва Пермского края более полугода остаются без водоснабжения. Пермяки рассказали об этом в соцсетях, пояснив, что воды нет в микрорайоне Залиния.

«С февраля этого года жители мучаются без воды. Больше полугода не работают водоразборные колонки, которые обеспечивали жителей питьевой водой. Не это ли наиважнейший вопрос для администрации района?» — задаются вопросом яйвинцы.

Колонку обслуживает муниципальное предприятие «Яйважилкомсервис», пояснили ранее жителям поселка в администрации Александровского округа. Отсутствие воды в летний период в МУПе объяснили повышенным спросом населения на воду в сухие, жаркие дни, незаконными врезками в водопроводы, а также прорывами на водопроводах в северной и южной частях поселка. Летом МУП начал ремонтировать трубы. Все работы планировалось завершить до начала сентября.

Сейчас администрация оформляет документы для производства работ на участке, принадлежащем ПАО «РЖД». «Это позволит начать работу по прокладке дополнительного водопровода в южную часть поселка. Работы планируется завершить до 1 ноября текущего года», — говорится в ответе администрации. По данным на текущий год, население Яйвы составляет 9 796 человек.

URA.RU рассказывало также о жителях микрорайона Камский в Перми, которые месяц сидели без водоснабжения. Из-за этого пермяки были вынуждены топить снег.