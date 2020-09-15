Строитель, воюющий с мэрией Екатеринбурга, вышел на губернатора

Геннадий Черных вместе с губернатором откроет новый ЖК в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава строительной компании PRINZIP Геннадий Черных, конфликтующий с администрацией Екатеринбурга, 17 сентября встретится с губернатором Евгением Куйвашевым. По информации источников URA.RU, бизнесмен использует визит главы региона в новый ЖК «Татлин», чтобы передать ему претензии к мэру Александру Высокинскому.

Приезд Куйвашева на объект связан с тем, что ключи от квартир в «Татлине» получит часть дольщиков, обманутых при строительстве скандального ЖК «Первый Николаевский» (Черных включился в проблему по просьбе областных властей). «Но ему [Черных] встреча с губернатором нужна не только для того, чтобы показать ЖК, но и передать Куйвашеву жалобы свои и других застройщиков на мэра», — отметил инсайдер.

Сам Черных в разговоре с агентством назвал это «домыслами, высосанными из пальца». «Лучше бы тратили свое время на развитие муниципалитета и не отвлекали бы других от реальной работы. Поверьте, тех, кто может рассказать губернатору о деталях работы городской команды, достаточно и без меня. Я слишком дорожу своим временем, чтобы тратить его на какие-то интриги», — заявил предприниматель.

Ранее Черных (которого оппоненты мэра, по неподтвержденным сведениям, продвигали на его место) через суд добился отмены согласования внешнего облика зданий, которое позволяло администрации контролировать строительный рынок. Позже стало известно о возможном новом разбирательстве бизнесмена с городскими властями — на этот раз из-за стройки рядом с ЦПКиО им. Маяковского, которую блокирует «серый дом» — якобы по причине того, что бизнесмен отказывается строить на своем участке детский сад.