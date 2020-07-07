Крупный застройщик затевает войну с мэрией Екатеринбурга

Геннадию Черных отказывают в согласовании строительных проектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава компании PRINZIP — одного из крупнейших застройщиков Екатеринбурга — Геннадий Черных, который через суд добился отмены согласования внешнего облика зданий, готовится к новому обращению в надзорные органы. Как сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией, бизнесмен получил очередной отказ в согласовании проекта стройки рядом с ЦПКиО им. Маяковского. При этом в мэрии уверены: разрешения на возведение объектов Черных нужны лишь для повышения капитализации его бизнеса.

В настоящий момент компания PRINZIP реализует строительный проект «Парковый квартал» неподалеку от Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского. В 2018 году у руководства фирмы возникла идея расширить жилой комплекс многоэтажным домом, который планируется возвести на участке по адресу ул. Цвиллинга, 7. Сейчас там находится склад компании «Уромгаз», с руководством которой Черных достиг предварительной договоренности и отправился на переговоры с властями для получения разрешения на разработку проекта планировки.

Компания PRINZIP строит жилой комплекс неподалеку от парка Маяковского Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Когда он [Черных] пришел в мэрию в первый раз, ему отказали, объяснив это тем, что компания и так достаточно строит в городе», — рассказал инсайдер, работающий с Черных. По его словам, в дальнейшем застройщик предложил администрации компромиссный вариант: он отдает часть нового участка городским властям, чтобы там впоследствии появилась современная школа. «Однако город выдвинул условие, что школа должна строиться полностью за его счет. На это Черных ответил отказом, объяснив, что у него нет таких денег», — делится источник, близкий к компании.

В 2017—2018 годах Черных по просьбе областных властей помог достроить ЖК «Первый Николаевский» и заселить 850 семей обманутых дольщиков. «В качестве компенсации части понесенных затрат (речь шла о сумме более 300 миллионов рублей) он попросил у области лишь помочь в согласовании строительства дома рядом с „Парковым кварталом“», — рассказал источник. Однако в конце июня 2020 года городская комиссия по землепользованию и застройке в очередной раз отказала в изменении зоны использования земельного участка на ул. Цвиллинга, 7 с ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) на Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки). Причина — отсутствие разработанного проекта планировки участка.

В качестве компенсации за расселение дольщиков ЖК «Первый Николаевский» Черных попросил согласовать стройку на другом участке Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

В разговоре с агентством Черных подтвердил намерение возвести на месте склада жилой объект. «Для меня странно, что городская комиссия принимает такое решение, учитывая, что по действующему Генплану [до 2025 года] эта территория находится в зоне Ж-5. Вся соответствующая документация была нами подготовлена», — рассказал он.

Отношения компании PRINZIP с новой командой в городской администрации складываются непросто. В начале 2020 года свердловский облсуд встал на сторону застройщика, требовавшего отменить норму о согласовании внешнего облика зданий, после чего мэрия попыталась обжаловать решение. В мае, когда в коридорах власти обсуждалась отставка Высокинского, Черных назывался в числе его потенциальных сменщиков (кандидатуру могла лоббировать политтехнолог Аксана Панова, находящаяся с ним в товарищеских отношениях). При этом сам Черных категорически опровергает вероятность такого сценария.

Отказ городских властей согласовывать строительные проекты компании PRINZIP является показательным, уверены собеседники URA.RU в «сером доме». «Таким образом администрация демонстрирует другим строителям, что попытки манипулировать городом через связи в резиденции губернатора ни к чему не приведут. Конечно, некоторые стройки Черных будут одобрены. А с остальными придется повозиться», — отмечает статусный источник агентства. Другой инсайдер, знакомый с мнением руководства Екатеринбурга, отмечает, что «у „Принципа“ и без того достаточно разрешений на строительство в городе». «Эти согласования нужны компании не для того, чтобы строить, а чтобы повысить собственную капитализацию в случае удачного предложения о продаже бизнеса», — уверен чиновник.

Получить комментарии Высокинского и его заместителя по строительству Алексея Бирюлина на момент публикации не удалось. В разговоре с URA.RU Геннадий Черных назвал «домыслами» информацию о попытках увеличить рыночную стоимость его компании. «Нет желания и времени комментировать такого рода сплетни. Работаем над запуском новых проектов в Москве и Санкт-Петербурге, готовимся к запуску цифровой аналитической платформы для застройщиков. На счету каждая минута. Именно цифровая платформа позволяет принимать решения на основании достоверной информации, а не слухов и сплетен. Хочется пожелать всем научиться пользоваться только проверенной информацией. Я, как и мои коллеги, с самого начала был настроен на диалог с мэрией, на развитие города. И этот настрой сохраняется — иначе и быть не может», — сказал он.