Рамзан Кадыров назвал нелюдьми людей, которые совершают преступления Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мужчины, которые помыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде не чеченцы. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем telegram-канале.

«Как выявила инициированная мною проверка, ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения», — сообщил Кадыров. Он назвал произошедшее цинизмом и полным отсутствием нравственности. Глава Чечни подчеркнул, что люди нарушающие закон и порядок не могут рассматриваться, как представители определенной национальности. «Человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае — он нелюдь без религии и национальности», — заключил Кадыров.

Ранее в сеть попало видео, где пятеро мужчин мыли обувь в часовне в Калининграде и смеялись, пишет VSE42.Ru. В Союзе чеченской молодежи пообещали, что все участники мытья обуви в храмовом источнике будут найдены и принесут свои извинения, передает « Царьград ».