Прокуратура наказала главу Ишима за урок с захватом заложников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Тюменской области возбудила административное дело в отношении администрации школы №2 Ишима после урока с инсценировкой захвата заложников. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Там указано, что за инцидент также был наказан глава города Бориса Шишкина.

«По результатам проверки Ишимским межрайонным прокурором внесено представление в адрес главы Ишима в связи с нарушениями в деятельности школы, а также вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод)», — сообщает ведомство.

Прокуроры выяснили, что концепция урока не соответствовала возрастному и психологическому развитию учеников. Ранее агентство писало о том, что в ишимской школе №2 у прошел урок с имитацией захвата заложников. Посреди занятия в один из классов ворвались люди в балаклавах и камуфляжных костюмах. По словам одного из учеников, они вели себя как настоящие террористы: хватали детей за голову и заставляли смотреть в пол. Инцидент вызвал в СМИ большой резонанс. На эту тему, в том числе, в своей программе пошутил шоумен Иван Ургант.