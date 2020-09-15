Чекиста упрекают в возможном конфликте интересов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экс-начальник Свердловской железной дороги найден застреленным

Сын Валерия Домницкого, генерала контрразведки, руководившего в 2000-х УФСБ по Центральному военному округу, 35-летний Дмитрий Домницкий стал заместителем начальника свердловской железной дороги по безопасности и режиму. Об этом URA.RU сообщили источники на железной дороге. Однако новый безопасник оказался в непростой ситуации из-за дела экс-главы СвЖД Алексея Миронова, обвиненного во взятке и покончившего с собой.

«Дмитрий Домницкий ранее работал в свердловском УФСБ и курировал тему транспорта», — рассказал агентству собеседник в РЖД. По данным инсайдера, Домницкий-младший имел отношение и к разработке бывшего начальника свердловской магистрали Миронова. Теперь же, когда он стал «прикомандированным замом» нового, молодого (40-летнего) главы СвЖД Ивана Колесникова, чекиста упрекают в конфликте интересов.

Интересно, что информацию о назначении Домницкого не придают широкой огласке: его ФИО и должность отсутствуют на сайте Свердловской железной дороге (но, при этом, его можно найти на сайте РЖД). «Должность заместителя начальника Свердловской железной дороги по безопасности и режиму с 27 апреля 2020 года занимает Дмитрий Валерьевич Домницкий», — подтвердили URA.RU в пресс-службе СвЖД.

Валерий Степанович Домницкий (отец Дмитрия) долгое время возглавлял УФСБ по Центральному военному округу. Ранее URA.RU сообщало, что он получил должность в структурах Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) с офисом в столице одной из среднеазиатских республик. В 2015, еще до введения российских войск в Сирию, он в качестве официального представителя РФ в Региональной антитеррористической структуре (РАТС) ШОС давал интервью о противодействии движениями «Талибан» и ИГИЛ (террористические организации, запрещенные на территории России).