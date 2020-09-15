Губернатор Текслер отменил отпуск челябинским мэрам

Алексей Текслер запретил главам, которые хотели бы сохранить свои кресла, уходить в отпуск до начала отопительного сезона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер запретил мэрам уходить в отпуска, пока в их территориях не стартует отопительный сезон. Как заявил в своем аккаунте в Instagram глава региона, он лично будет следить за ситуацией в каждом городе и районе.

«Как и в прошлом году, запретил главам уходить в отпуск, пока тепло не поступит в каждый дом. Буду следить за ситуацией во всех городах и районах», — сказал Текслер.

Заявление губернатора появилось после закрытого областного совещания с главами муниципалитетов и правительством. На нем Текслер поручил начать подачу тепла в детсады, школы, медучреждения и другие социальные объекты. «Нужно минимизировать риски сезонного роста заболеваемости. На очереди — подача тепла в жилые дома. Будем смотреть на температурный режим. В целом к отопительному сезону подготовились. Сейчас помогаем муниципалитетам решать проблемные моменты», — добавил он.

Осенью прошлого года Текслер вызвал из отпуска врио главы Карталинского района Сергея Ломовцева из-за срыва отопительного сезона в его территории. Муниципальный чиновник до этого работал замглавы по вопросам ЖКХ и претендовал на пост руководителя территории. Однако отпуск в неудачное время стоил ему карьеры. Сначала он вернулся на прежнюю должность, а затем уволился.