В челябинском районе со второй попытки уволили главу, которого губернатор отозвал из отпуска

В Карталинском районе выполнили требование областных властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Карталинское райсобрание со второй попытки отправило в отставку врио главы Сергея Ломовцева. Исполняющей обязанности руководителя муниципалитета назначена председатель местной Контрольно-счетной палаты Галина Синтяева, сообщил «URA.RU» один из депутатов.

«Оба решения приняты единогласно. Ломовцев вернулся на пост замглавы по вопросам ЖКХ», — добавил источник, попросивший не называть его из-за нервной реакции коллег на любую утечку информации.

Губернатор Алексей Текслер отозвал Ломовцева из отпуска из-за срыва начала отопительного сезона в муниципалитете. Областные власти потребовали от того подать в отставку. Однако райсобрание проигнорировало мнение правительства региона и отказалось увольнять Ломовцева. Этот демарш еще будет разбираться, в том числе на уровне регионального отделения «Единой России», поскольку у партии самая большая фракция в райсобрании.

Действующий пока глава района Сергей Шулаев вместе с первым замом Светланой Бровкиной признаны виновными в махинациях с жильем для сирот. Они получили условные сроки, прокуратура обжалует приговор, считая его слишком мягким. В районе запускаются слухи, что, напротив, Шулаев в облсуде отменит приговор, будет оправдан и скоро вернется на должность. Большинство депутатов райсобрания — бюджетники и бизнесмены, чье благосостояние напрямую зависит от благосклонности главы. Поэтому они больше ориентируются на Шулаева, а не областные власти.