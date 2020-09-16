В челябинском СИЗО умер националист Максим «Тесак» Марцинкевич

Максим Марцинкевич найден мертвым в камере СИЗО в Челябинске Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Скандально известный националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак найден мертвым в челябинском СИЗО-3. По предварительной версии, он покончил с собой, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.

«Утром 16 числа в камере СИЗО-3 обнаружен осужденный 1984 года рождения без признаков жизни. На место происшествия незамедлительно прибыли медработники учреждения, которые провели комплекс реанимационных мероприятий. Но безрезультатно. В СИЗО выехали сотрудники ГУФСИН. Проводится служебная проверка. Следственные органы также проводят проверку. Осужденный находился в камере один. Предварительная причина смерти — суицид», — сказали в ведомстве.

Марцинкевич в 2017 году приговорен Бабушкинским судом Москвы к 10 годам лишения свободы. Он и соратники по движению «Оккупай наркофиляй» признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, порче имущества, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Группировка причастна к нападениям на восемь человек, один из которых от полученных травм скончался.

Ранее Тесак был трижды судим за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему назначили три с половиной года лишения свободы, а по последнему — два года и 10 месяцев.