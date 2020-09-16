В Беларуси готовят список врагов оппозиции

Светлана Тихановская рассказала о «списке Колесниковой» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Белорусская оппозиция собирается создать санкционный «список Колесниковой». Об этом заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская. Идея списка назрела после ареста белорусскими силовиками нескольких членов президиума Координационного совета по транзиту власти.

«У нас просто очень-очень много задач, которые нужно решить в данный момент. Здесь же можно говорить не только о Колесниковой, а и о Тихановском, о Бабарико, о всех политзаключенных, которые сейчас ни за что сидят в тюрьмах», — объяснила Тихановская в интервью LB.ua. Сейчас оппозиция работает над решением проблем заключенных.

Тихановская не объяснила, кто будет включен в список и как он поможет оппозиции. Экс-кандидатка в президенты также не уточнила, собирается ли она призвать власти других государств поддержать «список Колесниковой». Оппозиционерка также отметила, что во взаимодействии с властями придется применять уже более радикальные шаги.

При этом Тихановская пообещала президенту Беларуси Александру Лукашенко полную безопасность, если он уйдет «по-человечески», пишет RT. Однако оппозиционерка признала, что граждане устали от протестов, поэтому демонстрации могут приобрести другую форму, уточнили на телеканале « Царьград ». Тихановская отметила, что есть вероятность привлечения других стран к решению белорусского конфликта. К примеру, оппозиция может попросить о помощи Россию, сообщает агентство Nation news.

Протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа. В борьбе за кресло главы государства победил Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила только 10%.