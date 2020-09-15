Еще один вуз в Перми отправил студентов на карантин

ПГГПУ перевел студентов на удаленку Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Часть студентов Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) переведены на дистанционное обучение. Как пояснили URA.RU в пресс-службе вуза, у одного из студентов группы филологического факультета выявлен коронавирус.

«В ПГГПУ выявлен один заболевший. Вся группа и преподаватели, контактировавшие с группой на очных занятиях, переведены на дистант», — пояснили в вузе. Там уточнили также, что случаи заражения коронавирусом студентов и преподавателей «были выявлены весной в период полного дистанта».

Сейчас студенты и преподаватели педуниверситета с признаками ОРВИ не допускаются до контактной работы. Обучение в вузе проходит с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

Ранее стало известно, что на удаленное обучение переведены студенты пятого курса Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА). У одной из студенток вуза был выявлен коронавирус.