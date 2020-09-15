15 сентября 2020
14 сентября 2020

Еще один вуз в Перми отправил студентов на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, университет, экзамен, студентка, подготовка, образование, сессия
ПГГПУ перевел студентов на удаленку Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Часть студентов Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) переведены на дистанционное обучение. Как пояснили URA.RU в пресс-службе вуза, у одного из студентов группы филологического факультета выявлен коронавирус.

«В ПГГПУ выявлен один заболевший. Вся группа и преподаватели, контактировавшие с группой на очных занятиях, переведены на дистант», — пояснили в вузе. Там уточнили также, что случаи заражения коронавирусом студентов и преподавателей «были выявлены весной в период полного дистанта».

Сейчас студенты и преподаватели педуниверситета с признаками ОРВИ не допускаются до контактной работы. Обучение в вузе проходит с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

Ранее стало известно, что на удаленное обучение переведены студенты пятого курса Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА). У одной из студенток вуза был выявлен коронавирус.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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