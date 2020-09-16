Россия изменила правила въезда в страну

Для получения визы достаточно заявления родственника гражданина РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство РФ упростит визовый режим для иностранцев, чьи родственники являются гражданами России. С такой инициативой выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывания на территории России близких родственников наших граждан», — цитирует Мишустина ТАСС. Премьер-министр подчеркнул, что под упрощенный порядок получения виз попадают супруги, родители, дети, братья и сестры, а также бабушки и дедушки граждан РФ.

Для всех вышеперечисленных групп, по словам Мишустина, появится возможность оформить долгосрочные визы сроком на один год. Для оформления будет достаточно заявления их родственника-гражданина РФ. Кроме того, иностранцам не придется каждые три месяца выезжать за пределы страны для сохранения права на получение визы.