Россия изменила правила въезда в страну

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Для получения визы достаточно заявления родственника гражданина РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство РФ упростит визовый режим для иностранцев, чьи родственники являются гражданами России. С такой инициативой выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывания на территории России близких родственников наших граждан», — цитирует Мишустина ТАСС. Премьер-министр подчеркнул, что под упрощенный порядок получения виз попадают супруги, родители, дети, братья и сестры, а также бабушки и дедушки граждан РФ.

Для всех вышеперечисленных групп, по словам Мишустина, появится возможность оформить долгосрочные визы сроком на один год. Для оформления будет достаточно заявления их родственника-гражданина РФ. Кроме того, иностранцам не придется каждые три месяца выезжать за пределы страны для сохранения права на получение визы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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