Бездомный Петров и дух нулевых: стоит ли смотреть главный хит осени «Камбэк»

Сериал «Камбэк» возвращает зрителей в 2000-е годы Фото: Кадр из фильма «Камбек», реж. Динар Гарипов, Russian Code, Legio Felix

4 октября 2025 года на «Кинопоиске» стартовал новый драматический сериал «Камбэк» — история о бездомном по прозвищу Компот, потерявшем память и случайно оказавшемся в жизни группы школьников. В новом шоу авторы пытаются поймать дух времени: одновременно наивный и обаятельный, но жестокий. В главной роли снялся Александр Петров, для которого этот проект стал своеобразным возвращением к большим драматическим ролям после ряда кассовых хитов. URA.RU рассказывает, стоит ли смотреть «Камбэк».

О чем сериал «Камбэк»

События разворачиваются в Нижнем Новгороде в 2004 году. На дворе эпоха кнопочных телефонов и уличных колонок, из которых звучат Дельфин и Hi-Fi. Трое друзей, Юра (Илларион Маров), Птаха (Хетаг Хинчагов) и Олег (Григорий Столбов), пытаются помочь однокласснице Даше (Василиса Коростышевская), но случайно втягиваются в неприятности. Из беды их вытаскивает бездомный по прозвищу Компот — мужчина с провалами в памяти, который на удивление неплохо дерется.

Главную роль в сериале сыграл Александр Петров Фото: Кадр из фильма «Камбек», реж. Динар Гарипов, Russian Code, Legio Felix

Школьники решают помочь ему вспомнить, кто он такой, и вместе отправляются на поиски его прошлого. Постепенно становится ясно, что Компот не просто случайный бродяга, а человек с темной и запутанной историей, в которой замешаны криминал и большие деньги.

Актеры и создатели сериала «Камбэк»

Главную роль в новом сериале исполнил Александр Петров. Артист называет этого героя «одним из самых сложных и глубоких» в своей карьере. Компанию ему составили Василиса Коростышевская, Илларион Маров, Григорий Столбов, Хетаг Хинчагов, а также Алексей Чадов в роли харизматичного, но опасного охранника банка Андрея Красовского.

Сериал достоверно погружает зрителя в эпоху нулевых Фото: Кадр из фильма «Камбек», реж. Динар Гарипов, Russian Code, Legio Felix

Автор идеи — Илья Куликов, сценарист «Полицейского с Рублевки» и «Закона каменных джунглей». Над сценарием он работал вместе с Алексеем Ивановым («Мир! Дружба! Жвачка!») и Василием Внуковым («Перевал Дятлова»). Режиссер — Динар Гарипов («Прелесть», «Территория»).

«Меня привлекла прежде всего человечность истории: отношения родителей и детей, дружба, поддержка и взаимопомощь, переплетение характеров и непростые судьбы. Речь не только о герое Александра Петрова — Компоте, но и о подростках. У каждого из них своя боль, своя история отношений с родителями и друзьями», — рассказывал режиссер сериала Динар Гарипов.

Съемки проходили в Нижнем Новгороде, Москве и Подмосковье. Производством занималась компания Russian Code, для которой «Камбэк» стал дебютным проектом.

Почему стоит посмотреть «Камбэк»

«Камбэк» — это настоящее ностальгическое путешествие в эпоху начала 2000-х. Авторы детально воссоздают все элементы того времени: рекламу на телевизорах, старые выпуски новостей с молодым Нагиевым, песни Мистера Малого и Дельфина, школьные столовые с компотом и алюминиевыми подносами. Каждый, кто жил и рос в нулевых, сразу же погрузится в знакомую атмосферу.

В то же время, за ретро-эстетикой скрывается история о настоящей доброте и попытке начать жизнь заново. Компот становится метафорой целого поколения, пытающегося вспомнить себя в мире, где старые ориентиры уже исчезли, а новые еще не найдены. Сериал умело балансирует между драмой взросления и триллером, позволяя зрителю прожить вместе с героями их путь.

Реакция критиков на «Камбэк»

После выхода первых серий критики высоко отметили атмосферу, игру Петрова и достоверно воссозданный дух 2000-х. Многие считают, что артисту удалось вернуться к серьезным ролям после коммерческих картин и сравнивают сериал с «Словом пацана» и «Миром! Дружбой! Жвачкой!».

Сериал понравится как молодой аудитории, так и тем, кто рос в нулевых Фото: Кадр из фильма «Камбек», реж. Динар Гарипов, Russian Code, Legio Felix

Однако некоторым зрителям сериал кажется чересчур мрачным: в кадр регулярно попадает бедность и бытовое насилие. Но большинство признает, что такая честность и правда времени делают проект живым. Зрители оценили сериал на «Кинопоиске» в 8,2 балла из 10.

График выхода серий сериала «Камбэк»

Новые серии выходят каждую неделю на «Кинопоиске» Фото: Кадр из фильма «Камбек», реж. Динар Гарипов, Russian Code, Legio Felix

Премьера «Камбэка» состоялась 4 октября 2025 года на «Кинопоиске», где одновременно вышли две первые серии. Всего в сезоне восемь эпизодов, и новые выходят еженедельно по одной серии. На момент публикации зрители уже ждут пятую серию шоу. График выхода серий:

