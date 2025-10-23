Венгрия выступила за партнерство Евросоюза и Украины с одним условием

Орбан заявил о невозможности членства Украины в ЕС и НАТО Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости / POOL

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан категорически выступил против возможного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед участниками «марша мира» в Будапеште. Орбан также заявил, что Венгрия не будет учавствововать в так называемой «коалиции желающих».

«Мы хотим, чтобы Украина присоединилась к ЕС и была нашим стратегическим партнером. Но мы не хотим и не будем частью одного альянса с Украиной. Они не могут быть членами ни нашего военного, ни экономического союза», — заявил Орбан, сообщает РИА Новости. Орбан отметил, что такой подход отражает позицию венгерского народа. Премьер-министр считает, что Украина принесет войну и разрушит экономику, отнимая деньги государств.

Венгерский премьер-министр подчеркнул, что Украина может стать стратегическим партнером ЕС, но не страной-членом объединения. По его словам, вступление Украины в европейские структуры приведет к негативным последствиям для Венгрии.

