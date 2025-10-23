Венгрия выступила за партнерство Евросоюза и Украины с одним условием
Орбан заявил о невозможности членства Украины в ЕС и НАТО
Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости / POOL
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан категорически выступил против возможного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед участниками «марша мира» в Будапеште. Орбан также заявил, что Венгрия не будет учавствововать в так называемой «коалиции желающих».
«Мы хотим, чтобы Украина присоединилась к ЕС и была нашим стратегическим партнером. Но мы не хотим и не будем частью одного альянса с Украиной. Они не могут быть членами ни нашего военного, ни экономического союза», — заявил Орбан, сообщает РИА Новости. Орбан отметил, что такой подход отражает позицию венгерского народа. Премьер-министр считает, что Украина принесет войну и разрушит экономику, отнимая деньги государств.
Венгерский премьер-министр подчеркнул, что Украина может стать стратегическим партнером ЕС, но не страной-членом объединения. По его словам, вступление Украины в европейские структуры приведет к негативным последствиям для Венгрии.
Ранее Виктор Орбан уже заявлял, что считает полное членство Украины в ЕС чрезмерной мерой и предлагал ограничиться стратегическим соглашением о сотрудничестве. Венгрия традиционно занимает особую позицию по украинскому вопросу, блокируя новые пакеты помощи Киеву и выступая против ужесточения санкций против России, ссылаясь на защиту своих национальных интересов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.