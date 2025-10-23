Медведев отреагировал на отмену саммита в Будапеште
Медведев считает, что Россия должна открыто говорить правду и оперативно отвечать на враждебные действия
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В современных условиях Россия должна оперативно реагировать на любые враждебные действия. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, отмена саммита в Будапеште дает России право «долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры».
«Мир изменился — информация сейчас распространяется мгновенно. У нашей страны много друзей, но есть и те, кто настроен враждебно. Им нельзя давать спуска. Нужно говорить правду прямо, как говорится, резать правду-матку, пусть им будет неприятно», — сказал Медведев на заседании федерального совета первичных отделений «Единой России». Он подчеркнул, что Россия должна открыто отставить свою гражданскую позицию.
Медведев также считает, что в отмене президентом США Дональдом Трампом саммита есть плюсы. «„Но есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры“, — сказал зампред Совбеза.
Как подчеркнул Медведев, современные средства связи позволяют сейчас моментально реагировать на враждебные действия и заявления. Также зампред Софбеза напомнил, что Россия не должна бояться правды — президент неоднократно объяснял причины начала специальной военной операции на Украине. Медведев заметил, что если чьи-то действия направлены против РФ, они должны об этом знать.
В апреле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин объявил о начале специальной военной операции из-за угрозы нацизма, который, несмотря на победу СССР во Второй мировой войне, сохранился и укоренился на территории современной Украины. Он отметил, что Путин сделал то, что должен был сделать.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
