ЕС запретил России пользоваться европейскими унитазами и биде

В список продукции, которая попала в 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, вошли унитазы и биде. Соответствующее постановление было опубликовано в официальных источниках ведомства.

«Биде, унитазы, сливные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия из пластмасс (кроме ванн, душевых кабин, раковин, умывальников, сидений и крышек для унитазов)», — говорится в тексте документа в «Официальном журнале ЕС». Пояснений причин внесения в список этой продукции нет.