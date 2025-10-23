ЕС запретил России пользоваться европейскими унитазами и биде
Европейские унитазы и биде попали под санкции ЕС
В список продукции, которая попала в 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, вошли унитазы и биде. Соответствующее постановление было опубликовано в официальных источниках ведомства.
«Биде, унитазы, сливные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия из пластмасс (кроме ванн, душевых кабин, раковин, умывальников, сидений и крышек для унитазов)», — говорится в тексте документа в «Официальном журнале ЕС». Пояснений причин внесения в список этой продукции нет.
Европейский союз ввел запрет на поставки в Россию живых растений и цветов в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Новые ограничения начинают действовать с 24 октября 2025 года. Это уже 19-й пакет санкционных мер, введенных ЕС против России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что Евросоюз в новые пакеты санкций внесет запрет на транзит птиц и пересечение границ грунтовыми водами.
- Григорий23 октября 2025 20:47Сер все пропало ,а я так привык ходить с цветами в сартир с итальянским унитазом как же теперь нам быть кошмар
- Ольга23 октября 2025 19:28Наверное даже понятие- маразм уже не подходит к их действиям и решениям, что то за пределами разума....