Еще один человек исчез недалеко от места пропажи Усольцевых: что случилось

Пока нет точных зацепок, где искать рыбака Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Недалеко от места, где пропали Усольцевы, снова пропал человек. На этот раз речь идет о мужчине, который отправился рыбачить на лодке. Согласно данным СМИ, человека в последний раз видели 18 октября. Все, что известно на данный момент, — в материале URA.RU.

Пропал рыбак в Красноярском крае: как идут поиски

На берегу видно только лодку, но понять по ней, где находиться мужчина, невозможно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Партизанском районе уже несколько дней продолжаются поиски 54-летнего мужчины, исчезновение которого было зарегистрировано 21 октября по заявлению, поступившему от полиции в КГКУ «Спасатель». В настоящее время поисковые мероприятия сосредоточены на реке Мана, где обследовано порядка 15 километров акватории.

На данный момент спасатели не нашли никаких зацепок, где может находиться мужчина. Также нет точной информации, что с ним могло случиться. Об этом заявил специалист по связям с общественностью КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.

Какая на данный момент есть информация

Согласно предварительной информации, 18 октября мужчина отправился на станцию Кой, откуда планировал пойти на рыбалку. С собой у него были резиновая лодка и рюкзак с продуктами. Возвращение домой было запланировано на 19 октября, однако в этот день его мобильный телефон оказался вне зоны доступа.

По словам источника NGS24, на берегу была обнаружена его лодка, однако по ней невозможно установить, что именно произошло. Не исключается, что лодку могло отнести течением во время пребывания мужчины на берегу. В настоящее время на реке наблюдается ледостав, поисковые мероприятия продолжаются.

Мужчина пропал в 10 километрах от места, где видели Усольцевых

Инцидент произошел вблизи станции Кой, расположенной в нескольких десятках километров от того места, где ранее исчезла семья Усольцевых. Поиски Сергея, Ирины и пятилетней Арины Усольцевых ведутся уже около месяца. Семья пропала 28 сентября после того, как отправилась в пеший поход к скале Буратинка, находящейся в районе Кутурчинского Белогорья.

В поисковой операции, которая продолжалась до 12 октября, было задействовано свыше 1,5 тысячи человек. Однако, кроме автомобиля, принадлежащего Усольцевым, обнаружить какие-либо следы пропавших не удалось.