На Москву обрушится ураган

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Начало сноса Ховринской больницы в Москве, дождь, осень, ховрино, улица клинская
Жителей столицы ждут сильный ветер и дождь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В ближайшие два дня в столице России и близлежащем регионе ожидаются сильные порывы ветра.

«Предупреждение вводится с девяти часов утра четверга до девяти часов вечера пятницы. Ожидается, что порывы ветра могут достигать семнадцати метров в секунду», — приводит агентство «Подмосковье сегодня» информацию, полученную от Гидрометцентра России.

Эксперты также сообщают о значительных перепадах температуры. Так 17 сентября воздух в столице прогреется до 2 градусов. А уже 18 сентября температура упадет до 11 градусов. Также возможны дожди.

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© Служба новостей «URA.RU»
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