15 сентября 2020
14 сентября 2020

Города ЯНАО получат десятки миллионов рублей из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, красная лента, стулья, эпидемия, ресторан, covid-19, пандемия коронавируса, заркыто
Ресторанам и кафе в ЯНАО разрешили открыться только 1 сентября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО направят 50 млн рублей из резервного фонда в муниципалитеты. Из опубликованного на сайте ямальского правительства проекта постановления следует, что деньги пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период пандемии.

«Выделить < … > бюджетные ассигнования резервного фонда правительства ЯНАО в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей для предоставления дотаций бюджетам муниципальных образований», — говорится в тексте документа. Условием предоставления дотаций указано их использование в качестве частичной компенсации расходов предприятий малого и среднего бизнеса в период с 31 марта по 1 сентября.

Постановление также утверждает методику распределения средств муниципальным бюджетам. Деньги в бюджете резервного фонда перераспределяются со статьи «Общегосударственные интересы» на статью «Национальная экономика».

Ранее сообщалось, что губернатор Дмитрий Артюхов ввел в регионе дополнительные меры поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID. Субсидии из расчета одного федерального МРОТ выплачивались за июнь и июль, достаточно было оставить заявление на сайте сохранибизнес89.рф и приложить копию паспорта.

В регионе несколько раз с начала пандемии расширяли меры поддержки предприятий, понесших потери. Однако часть из них, в том числе рестораны и кафе, были открыты только 1 сентября, когда начался третий этап снятия ограничений по коронавирусу.

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