На город вылилась треть месячной нормы осадков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из-за непогоды центр Екатеринбурга встал в многокилометровые заторы. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает напряженность дорожной ситуации в 8 баллов из 10.

Практически парализованы все основные транспортные магистрали. Автомобили стоят на Ленина, Малышева, Куйбышева, Первомайской, Восточной. В пределах центральной части города парализованы Московская, Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Луначарского. Огромная лужа, по словам очевидцев, образовалась на перекрестке Луначарского и Шарташской.

Перегружены трассы, ведущие из центра уральской столицы в ее периферийные районы: Космонавтов, Челюскинцев, Халтурина, Репина, Фурманова и Шаумяна, а также Амундсена. Традиционно перегружена развязка у «Калины», Объездная в районе моста на Блюхера и в районе Юго-Западного микрорайона. Пробки зафиксированы на Бебеля и Донбасской. Аналогичная ситуация наблюдалась и накануне, когда в Екатеринбург пришли сильные дожди.

Как сообщало URA.RU, синоптики прогнозируют, что 16 сентября на столицу Урала прольется треть месячной нормы осадков. В августе, когда над городом пролились обильные ливни, дорожную ситуацию усугубило состояние ливневой канализации. В частности, из-за потопа улица Шефская под мостом на Блюхера превратилась в непреодолимую водную преграду, из-за которой движение на этом участке трассы пришлось остановить на несколько дней. ЧП стоило должности начальнику муниципального учреждения «Водоотведение и искусственные сооружения» Александру Репину.

Потоп на перекрестке Луначарского и Шарташской URA.RU