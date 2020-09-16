В ЕС хотят заморозить активы фигурантов расследований Навального

Группа депутатов Европейского парламента предложили заморозить европейские счета людей, которые были в расследованиях блогера Алексей Навального. Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента по отношениям с РФ.
«Европейский парламент <…> требует, чтобы ЕС как можно скорее разработал список амбициозных ограничительных мер в отношении России и усилил существующие санкции против России», — приводит слова из документа РБК. Депутаты Европарламента также призвали внедрить такие механизмы санкций, которые бы могли замораживать активы в Европе тех россиян, которые были в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который создал Навальный.
Ранее в ЕС предложили назвать новые санкции Евросоюза за нарушение прав человека, по аналогии с американским «актом Магнитского», именем Алексея Навального, передает «Национальная служба новостей». Тем временем в РФ считают, что Европа через ситуацию с Навальным хочет дискредитировать Москву, пишет «Утро.ру».
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Он впал в кому. Его доставили в немецкую больницу «Шарите», где блогер пришел в себя. Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию и продолжить свою деятельность.
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