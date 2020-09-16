Тюменские власти получили сигнал к усилению карантина

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 57 тюменцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки коронавирус обнаружен у 57 тюменцев. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее заболевание подтвердилось у 54 жителей региона. Рост заболеваемости может сказаться на планах местных властей по полной отмене карантина к концу сентября.

«Тюменская область — 57 (случаев заражения коронавирусом за сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Информации об очагах распространения COVID-19 в регионе источник не приводит. Обстоятельства, при которых тюменцы стали носителями вируса, также не сообщаются.

В Тюмени наметился тренд на увеличение суточного прироста заболевших. В среднем положительный анализ на коронавирус ежедневно сдают не менее 50 жителей региона. Такая тенденция может отодвинуть полную отмену карантина в Тюменской области на неопределенный срок.

Всего с начала пандемии на территории Тюменской области коронавирусом заболели 8631 человек. Ранее агентство писало о том, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 28 сентября. При этом, губернатор Александр Моор снял часть ограничений.