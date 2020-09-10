Губернатор Моор сделал заявление о второй волне коронавируса

Губернатор Александр Моор уверен, что бизнесу не стоит бояться второй волны коронавируса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Тюменской области уверен, что бизнесу не стоит бояться второй волны коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Глава региона добавил, что не видит необходимости в применении тотальных ограничений для бизнеса в случае ее наступления.

«У врачей есть большой опыт и понятные методики лечения этого заболевания. Создан необходимый запас медикаментов, оборудования и средств индивидуальной защиты. Поэтому вполне достаточно будет выявлять и быстро локализовывать очаги инфекции. Даже если будет рост заболеваемости, тюменская система здравоохранения к этому готова», — заявил губернатор во время своего выступления.

При этом, Моор объявил о том, что режим повышенной готовности в регионе продлен еще на две недели. Но власти ослабили его требования: с 15 сентября разрешили возобновить работу детским центрам и центрам развлечений в ТРЦ, снова могут открываться выставки. Ранее агентство писало о том, что Тюменская область перешла к третьему этапу снятия карантина.