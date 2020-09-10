10 сентября 2020
09 сентября 2020

В Тюменской области продлили карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор голосует за поправки в конституцию. Тюмень, моор александр, маска
Карантин в Тюменской области продлен до 28 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен еще на две недели. Об этом губернатор региона Александр Моор объявил во время выступления на ежегодном Слете успешных предпринимателей, сообщает РБК Тюмень. При этом тюменские власти вновь ослабили требования карантина.

«Мы провели заседание оперативного штаба и решили ещё на две недели продлить режим. Правда, будут некоторые послабления. Так, с 15 сентября будет разрешено работать выставкам, детским центрам и центрам развлечений в торговых центрах. Массовые мероприятия будут запрещены», — заявил губернатор во время своего выступления.

Он добавил, что статистика в начале сентябре показала: роста заболеваемости в регионе нет. Если тенденция сохранится, то Тюменская область может в обозримом будущем выйти на полное снятие ограничений по коронавирусу. Ранее агентство писало о том, что регион перешел к третьему этапу снятия карантина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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