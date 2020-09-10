В Тюменской области продлили карантин

Карантин в Тюменской области продлен до 28 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен еще на две недели. Об этом губернатор региона Александр Моор объявил во время выступления на ежегодном Слете успешных предпринимателей, сообщает РБК Тюмень . При этом тюменские власти вновь ослабили требования карантина.

«Мы провели заседание оперативного штаба и решили ещё на две недели продлить режим. Правда, будут некоторые послабления. Так, с 15 сентября будет разрешено работать выставкам, детским центрам и центрам развлечений в торговых центрах. Массовые мероприятия будут запрещены», — заявил губернатор во время своего выступления.

Он добавил, что статистика в начале сентябре показала: роста заболеваемости в регионе нет. Если тенденция сохранится, то Тюменская область может в обозримом будущем выйти на полное снятие ограничений по коронавирусу. Ранее агентство писало о том, что регион перешел к третьему этапу снятия карантина.