В Кургане художественную школу закрыли на карантин

На карантин закрыли детскую художественную шкуолу им. Илюшина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане 17 сентября закрыли на карантин детскую художественную школу им. Илюшина. Об этом сообщили представители учреждения в группе соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, родители и ученики ДХШ им. В.Ф. Илюшина, с 17 сентября школа уходит на карантин и дистанционное обучение», — рассказали в группе. Представители школы добавили, что задания по предметам будут выставляться на сайте школы и в данной группе.

На момент написания новости, по телефонам, указанным на сайте школы, дозвониться не удалось. Корреспондентом были направлены вопросы по данной теме в оперативный штаб региона. На момент написания новости, ответ не был получен.

Детская художественная школа №1 им. Илюшина была основана в 1969 году. В ней учатся дети от 6 до 18 лет.

Обновлено в 11:10:

В областном оперштабе URA.RU подтвердили, что художественная школа закрыта на карантин. Это связано с тем, что в ней выявили больного коронавирусом.