Курганский глава уговаривает жителей района не мешать ремонту

В селе есть горячие критики изменений (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Целинного района (Курганская область) Александр Сытов попросил жителей не мешать благоустройству села. На странице администрации Целинного района в соцсетях Сытов объяснил смысл перемен.

«К переменам отношение [в районе] разное: нашлись горячие критики даже новогодней елки и сакур», — объяснил Сытов. Глава района попытался в посте объяснить смысл перемен. «Просто надоело уже быть „деревней“», — написал он.

В посте глава района рассказал про площадь в селе Целинном, которую планируется оградить от машин и соединить с детской спортивной площадкой и небольшим скейт-парком. «Есть и другие планы… Но если не будете бить по рукам, вот так, наотмашь», — обратился Сытов к жителям района.

Площадь в селе Целинном начали обновлять в 2020 году. Ее благоустройство проводится в рамках проекта «Инициативный бюджет». На площади провели капитальный ремонт обелиска и установили лавочки. Также там планируется установить урны, разбить газоны и посадить деревья.