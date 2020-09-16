Курганский экс-замгубернатора отказался руководить ветеранами

Александр Мазеин покидает пост председателя городского совета ветеранов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Курганского городского совета ветеранов Александр Мазеин (бывший замгубернатора Курганской области) покидает свой пост. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Мазеин.

«О своем решении я объявил сегодня на рабочем заседании совета ветеранов», — заявил Мазеин URA.RU. По его словам, решение покинуть пост руководителя было принято по двум причинам. «Первая — надо обратить внимание на здоровье. Вторая — в последнее время стало много стресса. Это усугубляет первую причину», — рассказал он. Мазеин отметил, что стресс, в том числе, связан с непростыми взаимоотношениями с представителями областного правительства и руководства муниципалитета.

По словам Мазеина, городская организация пользуется авторитетом среди ветеранов и нужна им. Поэтому работа над уже запущенными проектами будет продолжаться. В отставку Мазеин уйдет 1 октября — до этого времени он находится в отпуске. Обязанности руководителя временно возложены на его заместителя Владимира Бакарджиева.

Мазеин избран председателем Курганского городского совета ветеранов 18 мая 2010 года. До этого он работал на Курганском машиностроительном заводе, затем был начальником политотдела УВД области. С июня 2002 года Мазеин работал заместителем губернатора по гуманитарной сфере и социальной политике, а с 2005 по 2010 годы — заместителем губернатора — руководителем аппарата правительства Курганской области.