Курганец рассказал как спас пенсионера из горящей машины Фото: Илья Московец © URA.RU

Курганец, вытащивший мужчину из загоревшейся «Нивы», поделился своими воспоминаниями о происшествии. Он заметил бездействие окружающих и быстро решил действовать. Подробности о том, как это было он рассказал читателям tg-канала «Курганистан».

«Проходя мимо вижу бездействие людей, мимо проходящий мужчина сказал, что внутри могут быть люди, пришлось действовать быстро и решительно. Открывая дверь автомобиля, невозможно было понять, что там кто-то находится. Сразу вытащить не получалось, он был пристегнут ремнем, пришлось туда нырнуть и отстегнуть мужчину, а затем вытащил его», — рассказывает спаситель.

По словам героя, он понимал, что действовать нужно быстро, так как пострадавший был без сознания и сильно надышался дымом. Скорая помощь приехала через 10-15 минут, мужчина на тот момент был в сознании.

Комментируя поступок героя, одна из наших читательниц сказала: «Я даже удивилась, что телефон бросил и помогать стал. Человечище! Герой! Молодец! Ведь машина могла взорваться в любой момент. Рискуя собственной жизнью, ребята спасли водителя».