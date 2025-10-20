В Кургане скончался известный детский хирург Алексей Корабельников

В Кургане простятся с известным детским хирургом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане ушел из жизни детский хирург Алексей Корабельников, проработавший более 40 лет в детской больнице имени Красного Креста. Прощание с врачом состоится 21 октября в траурном зале «Реквием» по адресу проспект Машиностроителей, 38е. Об этом сообщили в telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области.

«Грамотный, высококвалифицированный специалист, бесконечно преданный профессии. Алексей Петрович проводил плановые и экстренные оперативные вмешательства детям, в том числе со сложными пороками развития», — подчеркнули в официальном сообщении.

Алексей Корабельников был специалистом высшей квалификационной категории, посвятившим всю жизнь спасению детей с врожденными патологиями и сложными диагнозами. Алексей Корабельников присоединился к коллективу больницы в год ее основания. За свой труд врач неоднократно удостаивался грамот больницы и департамента здравоохранения. В 2012 году ему присудили звание «Лучший врач года» в номинации «Лучший хирург».

Коллектив больницы выражает глубокие соболезнования родным и близким хирурга. Коллеги вспоминают Алексея Петровича как человека, который всегда был готов прийти на помощь не только пациентам, но и молодым врачам.