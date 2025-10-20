В школе Кургана назначен новый директор Пономарев, работавший в КГСХА

Никита Пономарев возглавил школу №48 Кургана Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Директором школы №48 Кургана назначен Никита Пономарев, который ранее работал руководителем отдела по молодежной политики КГСХА — филиала КГУ. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы образования.

«Никита Пономарев назначен директором школы №48 Кургана. Он работал начальником отдела по молодежной политике Курганской государственной сельскохозяйственной академии (филиал КГУ). В этом году выдвигался на выборы депутатов областной думы на шестому округу», — рассказал источник.

Пономарев окончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию в 2014 году по специальности «Агроэкология». С 2014 года в КГСХА работал на общественных и административных должностях. Был помощником ректора по социальной и воспитательной работе, руководил дворцом культуры, состоял в совете молодых ученых ФГБОУ ВО «Курганской ГСХА».

Предыдущий директор школы №48 Елена Предеина уволилась по собственному желанию в июне 2025 года. До назначения нового руководителя обязанности директора в школе исполняла

Никита Пономарев стал директором школы №48 Кургана Фото: «Совет молодых ученых Курганской КГСХА»