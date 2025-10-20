В школе Кургана назначен новый директор Пономарев, работавший в КГСХА
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Директором школы №48 Кургана назначен Никита Пономарев, который ранее работал руководителем отдела по молодежной политики КГСХА — филиала КГУ. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы образования.
«Никита Пономарев назначен директором школы №48 Кургана. Он работал начальником отдела по молодежной политике Курганской государственной сельскохозяйственной академии (филиал КГУ). В этом году выдвигался на выборы депутатов областной думы на шестому округу», — рассказал источник.
Пономарев окончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию в 2014 году по специальности «Агроэкология». С 2014 года в КГСХА работал на общественных и административных должностях. Был помощником ректора по социальной и воспитательной работе, руководил дворцом культуры, состоял в совете молодых ученых ФГБОУ ВО «Курганской ГСХА».
Предыдущий директор школы №48 Елена Предеина уволилась по собственному желанию в июне 2025 года. До назначения нового руководителя обязанности директора в школе исполняла
заместитель по учебно-воспитательной работе Лариса Высыпкова. В феврале 2025 года в школе №48 родители написали коллективное обращение из-за конфликта с представителями одной из этнических групп. Мать одного из учеников-дебоширов устроила скандал в школе и плюнула в учителя. После огласки инцидента и проведенных разбирательств, женщина принесла публичные извинения за свой поступок. Родители ученика, в адрес которого была написана жалоба, приняли решение перевести его в другую школу.
- Прошловековый учитель20 октября 2025 13:33Смелое решение! Не имея не только педагогического опыта, но и образования соответствующего, сразу руководить! Это так теперь??? Чего проще?! Амбиции раньше родились.