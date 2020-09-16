16 сентября 2020

Первый заместитель челябинского губернатора ушел на карантин. У его жены нашли коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, портрет, мамин виктор
Виктор Мамин перешел на дистанционный режим работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У супруги первого вице-губернатора области Челябинской области Виктора Мамина диагностирован коронавирус. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера и правительства региона. Сейчас Наталья Мамина находится под наблюдением врачей, болезнь протекает в легкой форме. Сам Мамин перешел на дистанционный режим работы.

В пресс-службе также уточнили, что Мамин и его сын, который учится во втором классе, ушли на обязательный режим самоизоляции сразу же, как стали известны результаты анализов супруги. У них самих результаты на COVID-19 отрицательные.

«Виктор Викторович перешел на работу в дистанционном режиме. С документами работает в электронном виде, в совещаниях участвует в формате ВКС», — подчеркнули в пресс-службе губернатора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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