Проверку подписных листов закончат на следующей неделе Фото: Анна Майорова © URA.RU

В свердловском заксобрании проверили около половины подписных листов, которые предоставила инициативная группа, выступающая за возврат прямых выборов мэров. Об этом сообщила URA.RU председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.

«Распоряжением руководителя аппарата создана рабочая группа, наши сотрудники осуществляют проверку. Планируем привлекать специалистов и по линии МВД, и почерковедов», — рассказала Людмила Бабушкина. Она не назвала процент отбракованных подписей, сообщив только, что показатель меняется ежедневно, но пока не очень высок. При этом, напомнила спикер, только на стадии приема были визуально отбракованы около ста подписей — в заксобрание внесли 13 109 подписей, но приняты были 13 020.

Проверку планируют завершить к концу следующей недели, затем будет составлен итоговый протокол, с которым ознакомят членов инициативной группы. Если рабочая группа подтвердит истинность не менее 10 000 подписей, законопроект инициативной группы о возврате прямых выборов мэров на территории Свердловской области будет внесен в областной парламент.

Сбор подписей осуществлялся в течение двух месяцев. 10 сентября инициативная группа передала их в свердловское заксобрание.