В Кремле напомнили о роли губернаторов в борьбе с коронавирусом

Губернаторы должны пользоваться дополнительными полномочиями, которые им были выданы, несмотря на запреты Роспотребнадзора. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление об открытии бизнеса еще весной, но тогда же Роспотребнадзор заблокировал это решение. В регионе до сих пор разрешено работать исключительно узкому ряду предприятий сферы услуг. Но на День Ставропольского края, который состоится 19 сентября, планируется возобновить работу многих отраслей, однако бизнесмены ожидают повторения весеннего прецедента.
«Решение вопросов [по регулированию работы различных отраслей] — прерогатива глав каждого региона. Именно они принимают соответствующие решения. Губернаторы должны пользоваться полномочиями, которые у них есть, для этого они и были выданы», — ответил пресс-секретарь главы государства.
О предоставлении губернаторам дополнительных полномочий в апреле заявил президент РФ Владимир Путин. С того времени они обязаны лично определять набор профилактических мер для своих территорий.
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