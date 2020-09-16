16 сентября 2020
15 сентября 2020

В крупнейшем городе ЯНАО назначен новый военный комиссар

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ТАСС-Урал по форуму
В структуре военкоматов ЯНАО появился еще один руководитель из Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Военный комиссариат Нового Уренгоя (ЯНАО) возглавил Владимир Шапырин, сообщили URA.RU в городской администрации. Новый руководитель структуры перевелся в газовую столицу из Екатеринбурга.

«Военный комиссар сегодня вышел на работу, у него был первый рабочий день», — сообщили в мэрии. По информации горадминистрации, рабочую встречу с руководителем горвоенкомата уже провел врио главы Нового Уренгоя Андрей Воронов.

Предшественник Шапырина Алексей Никифоров руководил горвоенкоматом последние три года. О новом руководителе известно, что ранее он проходил службу в военных комиссариатах Свердловской области. В военкомате Нового Уренгоя подтвердили, что Шапырин приступил к обязанностям, однако от дальнейших комментариев по телефону отказались. В окружном военкомате получить информацию о новом военкоме Нового Уренгоя также не удалось.

Ранее военным комиссаром ЯНАО был назначен полковник Михаил Торовин — он также перевелся из Свердловской области. Он занял место, остававшееся вакантным с 2018 года, после скандала вокруг Василия Чачкова, которого подозревали в незаконной приватизации нескольких квартир.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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