Пермякам предрекли падение зарплат в ближайшие два года

Зарплаты пермяков снизились из-за пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Зарплаты жителей Перми будут снижаться ближайшие два года. Это отражено в проекте основных направлений бюджетной и налоговой политики Перми на 2021-23 годы. Документ (имеется в распоряжении URA.RU) сегодня рассмотрел комитет по бюджету и налогам Пермской гордумы.

«В 2021 и 2022 годах ожидается снижение темпа роста заработной платы на 1,5% и 0,9%, соответственно», — говорится в документе. В нем также отражено, что в текущем году зарплаты работников предприятий и организаций снизились на 8,7%. Это связано с переводом работников на неполную рабочую неделю и отсутствием у организаций прибыли из-за пандемии коронавируса.

Власти Перми намерены ограничить «значительное снижение зарплат и реальных денежных доходов населения». Это предполагается сделать «за счет принятия мер по стабилизации ситуации на рынке труда», говорится в постановлении.