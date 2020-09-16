16 сентября 2020
15 сентября 2020

Пермякам предрекли падение зарплат в ближайшие два года

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты пермяков снизились из-за пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Зарплаты жителей Перми будут снижаться ближайшие два года. Это отражено в проекте основных направлений бюджетной и налоговой политики Перми на 2021-23 годы. Документ (имеется в распоряжении URA.RU) сегодня рассмотрел комитет по бюджету и налогам Пермской гордумы.

«В 2021 и 2022 годах ожидается снижение темпа роста заработной платы на 1,5% и 0,9%, соответственно», — говорится в документе. В нем также отражено, что в текущем году зарплаты работников предприятий и организаций снизились на 8,7%. Это связано с переводом работников на неполную рабочую неделю и отсутствием у организаций прибыли из-за пандемии коронавируса.

Власти Перми намерены ограничить «значительное снижение зарплат и реальных денежных доходов населения». Это предполагается сделать «за счет принятия мер по стабилизации ситуации на рынке труда», говорится в постановлении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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