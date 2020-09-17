Выяснилось, кто мыл ноги в храме Калининграда

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Граффити в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Екатеринбург, крест, храм, православный крест, вера, небо, православие
Прокуратура проверяет инцидент с мытьем ног в калининградском храме Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мужчинами, мывшими ноги в святой воде калининградского храма Христа Спасителя, были военнослужащие Балтийского флота. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Ими (мывшими ноги — прим. ред.) оказались военнослужащие одной из воинских частей Балтийского флота», — передает telegram-канал РИА «Новости» сообщение ведомства. Военная прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента. Военные, выложившие видео, на котором они моют обувь в часовне храма, могут быть наказаны. Прокуратура проверяет факт экстремизма в видеозаписи.

Ранее пользователи интернета обвинили в инциденте уроженцев Чечни. Однако глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что мужчины не были чеченцами, передает «Национальная служба новостей». Глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов извинился за поступок молодых людей, передает телеканал 360. А депутат Госдумы от Чеченской Республики Шамсаил Саралиев высказался о намерении заявить в Генпрокуратуру о разжигании межнациональной розни. По его мнению, в публикациях СМИ, освещавших эту тему, были слишком «громкие заголовки», сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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