Инцидент произошел в Калининграде Фото: Илья Московец © URA.RU

В Калининграде уроженцы Чечни помыли обувь в источнике, расположенном при православном храме. Видео с кадрами инцидента попало в соцсети.

«Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — говорит мужской голос на видеозаписи. В это время несколько мужчин очищают ботинки с помощью воды, текущей из родника при храме.

Полиция уже проводит проверку по факту случившегося, сообщили «Подъему» в Калиниградской епархии. Там подчеркнули, что не хотят раздувать из произошедшего скандал. Позднее один из участников инцидента записал видео, на котором извинился за случившееся. По его словам, участники мытья обуви не знали, что это «такая серьезная вода».