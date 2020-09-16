16 сентября 2020

Жителям Екатеринбурга помогут ездить по городу ночью

© Служба новостей «URA.RU»
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Внедрение ночных маршрутов может войти в план транспортной реформы в Екатеринбурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Екатеринбурга могут сделать некоторые маршруты общественного транспорта круглосуточными. Об этом заявил глава города Александр Высокинский, описывая преимущества транспортной реформы, которую предполагается запустить в 2021 году.

«Мы рассматриваем возможность создания дежурных линий транспорта там, где он будет ходить круглые сутки — с интервалом, но ходить», — сказал Высокинский в эфире «Эха Москвы», не уточнив, о каких именно маршрутах идет речь. Сейчас большинство автобусов, трамваев и троллейбусов заканчивают движение в 23:00, а метро работает до 00:00.

Ранее URA.RU писало, что администрация Екатеринбурга готовится изменить маршрутную схему, оптимизировав ее. Также в ходе транспортной реформы предполагается изменить цены на проезд в общественном транспорте и обновить подвижной состав трамваев, троллейбусов и автобусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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