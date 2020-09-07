Мэрия Екатеринбурга раскрыла новые цены на проезд в транспорте

В Екатеринбурге появится проездной на все виды транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К концу 2021 года в Екатеринбурге будут введены новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Как стало известно в ходе презентации, прошедшей в мэрии, в уральской столице появится единый проездной на все виды транспорта (включая метро), который будет стоить 1,5 тысячи рублей в месяц. Кроме того, горожане получат возможность за 32 рубля оплачивать две поездки с пересадкой в течение 90 минут.

В настоящий момент в общественном транспорте Екатеринбурга нет месячных проездных на все виды транспорта. Безлимитные поездки на троллейбусе, автобусе и трамвае обходятся горожанам в 2380 рублей, на троллейбусе и автобусе — в 2200 рублей, на трамвае или автобусе — в 1950 рублей. При существующей схеме стоимость льготного проездного на 30 дней — 850 рублей. Предполагается, что к концу 2021 года цена снизится до 500 рублей.

Как отмечают организаторы транспортной реформы в Екатеринбурге, изменение цен на проезд поможет горожанам экономить в общей сложности 500 миллионов рублей в год. Ранее URA.RU писало, что, помимо корректировки тарифов, реформа предполагает оптимизацию сети маршрутов, против которой выступало городское сообщество. Как именно будет выглядеть новая транспортная схема в городе, власти раскроют позднее.