В Москве сохранят режим удаленной работы из-за коронавируса

Руководителям организаций стоит по возможности сохранять режим удаленной работы для сотрудников. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Я бы рекомендовал руководителям предприятий, если это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации, продолжать дистанционную работу», — цитирует Собянина телеканал 360. По словам градоначальника, чем меньше людей будут ездить на работу, тем более стабильной будет ситуация с распространением коронавируса.
Удаленный формат работы вводился в России весной из-за пандемии коронавируса. Всего за время пандемии российские врачи выявили 1 085 281 случай заболевания COVID-19, передает RT. Вылечились 895 868 человек. Скончался, по официальным данным, 19 061 пациент.
Подписывайтесь на URA.RU в