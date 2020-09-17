В Москве сохранят режим удаленной работы из-за коронавируса

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей, портрет
Сергей Собянин советует руководителям компаний оставлять сотрудников на удаленке Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Руководителям организаций стоит по возможности сохранять режим удаленной работы для сотрудников. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я бы рекомендовал руководителям предприятий, если это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации, продолжать дистанционную работу», — цитирует Собянина телеканал 360. По словам градоначальника, чем меньше людей будут ездить на работу, тем более стабильной будет ситуация с распространением коронавируса.

Удаленный формат работы вводился в России весной из-за пандемии коронавируса. Всего за время пандемии российские врачи выявили 1 085 281 случай заболевания COVID-19, передает RT. Вылечились 895 868 человек. Скончался, по официальным данным, 19 061 пациент.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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